Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi ile çocukları cinsel içerikli taciz edip, videoyu çekip yayınlayan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

'BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA SORUŞTURMA AÇILDI VE GÖZALTINA ALINDI'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren bir video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini aktardı.