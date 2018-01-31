Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sosyal Medyada Bölücü Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

banner396

Sosyal Medyada Bölücü Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:16
Sosyal Medyada Bölücü Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
banner400

Sosyal Medyada Bölücü Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl jandarma Komutanlığı personeli, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Kepez ilçesi Güneş mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma, G.A, Ş.A, M.A. ve N.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üstlerinde ele geçirilen telefon, dizüstü bilgisayar ve dvd'lerde örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya Terör Propagandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!
Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!
İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu
İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu
Memur Maaşlarını Barzani Ödeyemeyince ! Merkezi Yönetim Harekete Geçti
Memur Maaşlarını Barzani Ödeyemeyince ! Merkezi Yönetim Harekete Geçti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim