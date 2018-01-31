Sosyal Medyada Bölücü Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl jandarma Komutanlığı personeli, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Kepez ilçesi Güneş mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma, G.A, Ş.A, M.A. ve N.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üstlerinde ele geçirilen telefon, dizüstü bilgisayar ve dvd'lerde örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA