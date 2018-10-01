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Sosyal medya ünlülerine operasyon… Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 şehirde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine eş zamanı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medya ünlülerine operasyon… Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 şehirde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine eş zamanı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:56
Sosyal medya ünlülerine operasyon… Gözaltılar var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa olarak Türk Ceza Kanunun 190. maddesi gereğince   “uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçlamasıyla sosyal medya içeriği paylaşan fenomen kişilere yönelik Türkiye genelinde 5 ilde planlanan Narkonet-2 operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal  medyada 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz, 'Şam' adını kullanan  Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprano' adını kullanan  Burak Aydoğduoğlu ve YouTuber Ali Muhsin Atam yakalandı. Pucca ve Burry Soprano’nun adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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