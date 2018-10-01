Sosyal medya ünlülerine operasyon… Gözaltılar var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa olarak Türk Ceza Kanunun 190. maddesi gereğince “uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçlamasıyla sosyal medya içeriği paylaşan fenomen kişilere yönelik Türkiye genelinde 5 ilde planlanan Narkonet-2 operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medyada 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz, 'Şam' adını kullanan Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğduoğlu ve YouTuber Ali Muhsin Atam yakalandı. Pucca ve Burry Soprano’nun adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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