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Sosyal Medya Teröristi Kıskıvrak Yakalandı!

Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi İskenderun'da kıskıvrak yakalandı.  Bölücü teröristlerin son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla büyük darbe görmesi üzerine sosyal medya üzerinden algı ve provakasyon çalışmaları hız kazandı.

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Sosyal Medya Teröristi Kıskıvrak Yakalandı!

Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi İskenderun'da kıskıvrak yakalandı.  Bölücü teröristlerin son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla büyük darbe görmesi üzerine sosyal medya üzerinden algı ve provakasyon çalışmaları hız kazandı.

22 Aralık 2017 Cuma 22:33
Sosyal Medya Teröristi Kıskıvrak Yakalandı!

Sosyal Medya Teröristi Kıskıvrak Yakalandı!

Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi İskenderun'da kıskıvrak yakalandı.  Bölücü teröristlerin son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla büyük darbe görmesi üzerine sosyal medya üzerinden algı ve provakasyon çalışmaları hız kazandı.

MİT ve Emniyet İstihbarat bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Kendilerine gelen bilgileri değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Amirliği Ekipleri, şehirde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen İsmail B'yi takibe aldı. Özellikle facebook , twitter, instagram gibi sosyal ağlar üzerinden Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret eden, bölücü teröristlerin propagandasını yapan hain kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan İsmail B. isimli şahıs, daha sonra adliyeye sevk edildi. Buradaki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 22.12.2017 22:36
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