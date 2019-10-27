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Sosyal medya bunu konuşuyor: Şu an Türkiye'de saat kaç ?

Avrupa'da yaz saati uygulamasının sona erip kış saati uygulamasının başlamasıyla saatler 1 saat geri alındı. Ancak Türkiye'de uygulanan mevcut ileri saat uygulaması nedeniyle bugün kafalar yeniden karıştı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Şu anda saat kaç ?

Sosyal medya bunu konuşuyor: Şu an Türkiye'de saat kaç ?

Avrupa'da yaz saati uygulamasının sona erip kış saati uygulamasının başlamasıyla saatler 1 saat geri alındı. Ancak Türkiye'de uygulanan mevcut ileri saat uygulaması nedeniyle bugün kafalar yeniden karıştı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Şu anda saat kaç ?

27 Ekim 2019 Pazar 09:01
Sosyal medya bunu konuşuyor: Şu an Türkiye'de saat kaç ?

Türkiye'de 3 yıldan bu yana yaz saati uygulaması tüm yıl devam ederken Avrupa her yıl yaz saati ve kış saati uygulamasını devreye sokuyor. Bu yıl da Avrupa'da bu gece saatler 1 saat geri alınacak ve kış saati uygulamasına geçilecek. Bu nedenle Türkiye'de mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda saat ayarı otomatik olanların saati de 1 saat geri alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

SOSYAL MEDYADA 'SAAT KAÇ?' SORUSU SORULUYOR

Öte yandan bazı telefonların saatleri geri alması nedeniyle 'Türkiye'de saat kaç sorusu?' sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı akıllı telefonun azizliğine uğrayarak saatin kaç olduğunu karıştırdı.

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