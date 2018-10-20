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Sörfçü farketti, Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

İstanbul Beylikdüzü sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklarda bir su üzerinde bir ceset gördü. Sörfçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Sörfçü farketti, Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

İstanbul Beylikdüzü sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklarda bir su üzerinde bir ceset gördü. Sörfçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:23
Sörfçü farketti, Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

İstanbul Beylikdüzü sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklarda bir su üzerinde bir ceset gördü. Sörfçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü sahilinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü’nden açılan bir sörfçü kıyıdan yaklaşık 100 metre açıklarda bir kişinin cansız bedenini gördü. Sörfçü durumu hemen polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Cesedin 69 yaşındaki Sami Kılıç’a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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Son Güncelleme: 20.10.2018 20:08
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