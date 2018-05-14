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SONAR'dan Flaş Seçim Anketleri Açıklaması: Partilerin Oy Oranları İçin Bomba Sözler

SONAR Anket şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yaptığı son dakika açıklamasında, anket sonuçları ve partilerin oy oranları ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

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SONAR'dan Flaş Seçim Anketleri Açıklaması: Partilerin Oy Oranları İçin Bomba Sözler

SONAR Anket şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yaptığı son dakika açıklamasında, anket sonuçları ve partilerin oy oranları ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:46
SONAR'dan Flaş Seçim Anketleri Açıklaması: Partilerin Oy Oranları İçin Bomba Sözler

Araştırma şirketi sahibinden flaş seçim anketi açıklaması.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, yaptığı son dakika açıklamasında seçim anketlerini ve erken seçimi değerlendirdi. Habertürk canlı yayınında 24 Haziran sürecini değerlendiren Bayrakçı önemli ifadeler kullandı.

Canlı yayında önemli ifadeler kullanan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri, ilk turda kazanabilmesine ihtimal vermediğini ve anket sonuçlarına bakıldığında bu sonucun ortaya çıktığını belirten Bayrakçı, kendi yaptırdığı anket sonuçları da dahil, verilere inancının kalmadığını sözlerine ekledi.

OHAL'İN ANKETLERE ETKİSİ

21 Temmuz günü başlayan ve halen devam eden Olağanüstü Hal nedeniyle insanların anketlerde sorulara doğru yanıt vermekten kaçındığını ifade eden Hakan Bayrakçı, partilerin gerçek oy oranlarının ortaya çıkmadığını da sözlerine ekledi.

FLAŞ CHP AÇIKLAMASI: YANLIŞ YOLDA

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yaptığı açıklamasının devamında, CHP'nin 24 Haziran sürecinde yanlış politikalar izlediğini de sözlerine ekledi.

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