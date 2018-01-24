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Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Operasyon Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar toplantısında devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Son bölücü hainin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ÖSO birliklerinin Afrin'i kontrol etmeye başladığını söyledi. 

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Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Operasyon Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar toplantısında devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Son bölücü hainin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ÖSO birliklerinin Afrin'i kontrol etmeye başladığını söyledi. 

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Operasyon Sürecek

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Operasyon Sürecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar toplantısında devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuştu. Son bölücü hainin de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ÖSO birliklerinin Afrin'i kontrol etmeye başladığını söyledi. 

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesini işgal eden bölücü teröristlerin sınır güvenliği için temizlenmesine yönelik TSK'nın önderliğinde başlatılan ve ÖSO unsurlarının desteklendiği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. 44. Muhtarlar toplantısında Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yine tarihi bir hadiseyi tüm sıcaklığı yaşadığımız şu günlerde sizlerle dertleşmek üzere bir aradayız. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor.

TSK'ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek.

Obama döneminde bizim bir de zeytinlik harekatı var. Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. Biz buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz dediler. Münbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur. Sözlerinde durmadılar, hesap başkaydı. Orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devlet koyuyorlardı. Burada Kürt yokki. Yüzde 95 Arap var. Oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani'de yaptılar, oradal Ayn el Arap'dı. Aynı şekilde teröristleri yığdınız. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz.

Biz, bu adımları atarken kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki, bir bedeli vardır. Bunu göreceğiz. 2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidmiiz varsa karşı taraftanda da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız, ÖSO'daki kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için adeta ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara baktığımızda 'biz Afrin'e düğüne gidiyoruz' diyorlar. Buna inanmak sıradan, herkesin karı değil. Bizim Mehmetimizin yetişmeri böyle. Buradan Zeytin Dalı operasyonunda, daha önceki operasyonlarımızda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm güvenlik güçlerimizi Rabbim korusun diyorum." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 12:38
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