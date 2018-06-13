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Son Seçimi Bilen Şirket Açıkladı: İşte 24 Haziran Seçim Anketi Sonucu

Son dakika haberi: A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür yaptığı son dakika açıklamasında son seçim anketinin sonucunu açıkladı.

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Son Seçimi Bilen Şirket Açıkladı: İşte 24 Haziran Seçim Anketi Sonucu

Son dakika haberi: A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür yaptığı son dakika açıklamasında son seçim anketinin sonucunu açıkladı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:11
Son Seçimi Bilen Şirket Açıkladı: İşte 24 Haziran Seçim Anketi Sonucu

2015 yılında gerçekleşen genel seçimlerin sonuçlarını en yakın şekilde tahmin eden, ancak referandum sonucunu bilemeyen A&G, 24 Haziran anket sonucunu açıkladı.

Toplumsal konularda yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi Adil Gür, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için son seçmen araştırmaların yapıldığı bu günlerde önemli açıklamalarda bulundu. Gür, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programına konuk oldu ve seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.

Adil Gür kamuoyu araştırmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. Türkiye 2010 yılında bir referanduma gitti ve bir parti sandığı boykot etti, gitmedi ve sonuç 57.8 çıktı. 16 nisanda referandum yapıldı, 51.6 evet çıktı. Türkiye'de son yıllarda yapılan tüm hayati seçimlerin hepsi çekişmeli ve başabaş geçiyor. Bir çok değişkeni bilmemiz lazım."

Adil Gür 24 Haziran günü gerçekleşecek olan genel seçimlerine dair son kamuoyu araştırmasını açıkladı

Açıklama şu şekilde;

"1. turda mı bitecek 2. turda mı sorusu... Ben 1 aydır hep söylüyorum, araştırmalar 1. turda biteceğini gösteriyor.

Bu hafta vatandaşa sorduk. Vatandaşların yaklaşık %15'i

'bayramda tatile başka memlekete gideceğim'

diye cevap verdi. %15 demek, yaklaşık 8 milyon seçmen demektir.
'Bayramdan sonra kaytılı olduğum yere dönceğim ve oyumu kullanacağım'

diyen seçmen oranı %77.2.

'Asla kullanmam'

diyenlerin oranı %2.7'ye denk geliyor."

DEĞİŞKENLERDEN EN ÖNEMLİSİ OY KULLANMA KONUSUNDAKİ 'KARARSIZLAR'

Yüz yüze anketler esnasında tam olarak belli olmayan değişkenlerin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Gür,: "Yaklaşık 1 milyon seçmenin oy kullanıp kullanmayacağı belli değil.

Mayıs ayı ortasında A&G'nin yaptığı araştırmada

'Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım'

diyenlerin oranı %85.9'du. Haziran ayında yapılan son araştırmada ise %88.3'e yükseldiği görülüyor." açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ateş 2 saat önce

Yaptığınız araştırma bu mu ?

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bayram tatili 1 saat önce

bu secimi niye bayram tatiline getirlerki

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Selma 1 saat önce

Haticeden bir arastirma abi netice nerde . Www.hikaye.com ...........

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Komik 23 dakika önce

Adil gür ne yalaka adamsin tayyip erdoğan bile secimin ilk turda bitmeyeceğini biliyor. Mhp ittifakina guvenerek bunu söylüyor ama şok olacaklar

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Talip ZEHİROĞLU 5 dakika önce

3600 gösterge ve maaşların iyileştirilmesi gerekiyor. Memurlar arası ayrım yapıldı eğer yoksa hepimize varsa da hepimize öğretmen polis iman hemşire yemin edeyim benden çok çalışmıyorlar. siirt te şiiri okuduğu günden beri Tayıp aşığı bir insanim dolayısıyla bu üçret ve ek gösterge adaletsizliği beni çok üzüyor bilinmelidir. Bu konuda diger memurlar içinde bir çalışma yapılmalıdır.

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