Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Seçim Anketinin Sonucu Bugün Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy ORanı

ORC Araştırma şirketi, bugün yaptığı son dakika açıklamasında, seçim anketi sonucunu kamuoyuna açıkladı.

banner396

Son Seçim Anketinin Sonucu Bugün Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy ORanı

ORC Araştırma şirketi, bugün yaptığı son dakika açıklamasında, seçim anketi sonucunu kamuoyuna açıkladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:28
Son Seçim Anketinin Sonucu Bugün Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy ORanı

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, son seçim anketinin sonucunu yayımladı.

Bugün yayınlanan son seçim anketi sonucunda, 24 Haziran'da hangi Cumhurbaşkanı adayının kaç oy aldığına yer verildi.  Anket sonucuna bakıldığında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yeterli çoğunluğu aldığı görülüyor.

Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; adayların oy oranları şu şekilde;

Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan: 53,4

Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Muharrem İnce: 23,8

İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener: 11,5

Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş: 8,7

Saadet Partsinin adayı Temel Karamollaoğlu: 2,1

Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek: 0,5

KPSSCAFE'NİN SEÇİM NKETİNE KATILMAK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Hesapları Alt Üst Eden Seçim Anketi-İşte Oy Oranları
Hesapları Alt Üst Eden Seçim Anketi-İşte Oy Oranları
21 Bin Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
21 Bin Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı
Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Anket SonucuSeçim AnketiSon DakikaSeçim Anketleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayranları Şokta: Ünlü Şarkıcının Cesedi Bulundu
Hayranları Şokta: Ünlü Şarkıcının Cesedi Bulundu
Mahkumlara Af Hakkında Yeni açıklama: "Geri Adım Yok"
Mahkumlara Af Hakkında Yeni açıklama: "Geri Adım Yok"
Hamile Kadına 'Seni Ben mi Hamile Bıraktım' Dedi. İşte Mahkeme Kararı
Hamile Kadına 'Seni Ben mi Hamile Bıraktım' Dedi. İşte Mahkeme Kararı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim