Son Seçim Anketinin Sonucu Bugün Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy ORanı

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, son seçim anketinin sonucunu yayımladı.
Bugün yayınlanan son seçim anketi sonucunda, 24 Haziran'da hangi Cumhurbaşkanı adayının kaç oy aldığına yer verildi. Anket sonucuna bakıldığında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yeterli çoğunluğu aldığı görülüyor.
Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; adayların oy oranları şu şekilde;
Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan: 53,4
Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Muharrem İnce: 23,8
İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener: 11,5
Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş: 8,7
Saadet Partsinin adayı Temel Karamollaoğlu: 2,1
Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek: 0,5
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