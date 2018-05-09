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Son Seçim Anketinde AK Parti ve MHP'ye Şok ! Meral Akşener'in Oyu..

Gezici Araştırma Şirketinin Sahibi Murat Gezici yaptığı açıklamada son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Gezici yaptığı açıklamada AK Parti ile MHP'nin Meclis çoğunluğunu yakalayamayacağını söyledi.

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Son Seçim Anketinde AK Parti ve MHP'ye Şok ! Meral Akşener'in Oyu..

Gezici Araştırma Şirketinin Sahibi Murat Gezici yaptığı açıklamada son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Gezici yaptığı açıklamada AK Parti ile MHP'nin Meclis çoğunluğunu yakalayamayacağını söyledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
Son Seçim Anketinde AK Parti ve MHP'ye Şok ! Meral Akşener'in Oyu..

Son seçim anketinde sonuçlar bomba !!

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında, canlı yayında yaptıkları son anketin sonucunu kamuoyuna açıkladı. Gezici yaptığı açıklamada, şirket olarak yaptıkları anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliği referandum sonucunu en yakın bilen araştırma şirketi olan Gezici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı oyu için, yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı.

MECLİSTEKİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEKLER

Gezici DW'den Nevşin Mengü'nün programında konuk oldu. Gezici Araştırma Şirketinin Sahibi Murat Gezici, 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis'te AK Parti ve MHP'nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, "Açık ve net" olarak nitelendirdi.

HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktararak sözlerini sürdüren Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" ifadelerini kullandı.

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