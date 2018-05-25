Son Seçim Anketi Sonucu Açıkladı-Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Bomba !

Seçimler için son 1 aylık sürece girilmesi ile birlikte araştırma şirketleri de harekete geçti.

Anket çalışmalarını hızlandıran şirketlerden SONAR Araştırma şirketi, yaptığı son anketin sonucunu kamuoyuna açıkladı. SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, son seçim anketini ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ile ilgili Habertürk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bayrakçı anketler hakkında şu ifadeleri kullandı:

MERAL AKŞENER'İN OY ORANı

"Meral Hanım'a bu medyanın bir hediyesi. 3-4 ay önce bekleneni veremedi diye bir laf çıkmıştı İYİ Parti için. Şimdi gözlüyorum ki, 15-16'nın altında değil, hiçbir şekilde. Hem Meclis'le ilgili milletvekili oyları da yüksek, Meral Hanım'ın alacağı oy da yüksek. 20 bandını zorlamaya başladı Meral Akşener. Barajı geçtiği gibi, 20 bandını zorluyor.

Muharrem İnce de son bir haftalık performansı ile, dün geceki konuşmalarını da sonradan izleyebildim, tutarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı zaten öyle, başarılı bir politikacı. Her seçim iyi gidiyor.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI

Muharrem İnce, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçiyor. İnce ilk turda 30'a yaklaşırsa finalin adı zaten Recep Tayyip Erdoğan-Muharrem İnce olur. Çok başarılı gidiyor Muharrem İnce. Örgüte bir moral verdi, toparladı. Açıkçası üçü de, iyi performansla gidiyorlar. Muharrem İnce mi finale kalacak, yoksa Meral Akşener mi kalacak? Şimdilik Muharrem İnce gözüküyor. Ancak Meral Akşener de zorluyor.

HDP BARAJI GEÇEBİLECEK Mİ?

HDP seçmeni Türkiye'ye rengini göstermeden, Selahattin Demirtaş finale kazanamadığı zaman, finale kim kalırsa kalsın, Tayyip Erdoğan karşısında kim kalmışsa ona oy verecekler. HDP seçmeni 1-2 yıldır olaya, kendilerine yapılmış çok büyük bir düşmanlık olarak kabul ediyor. Oradan 11-12 puan... Milletvekili dağılımında mutlaka barajı geçecek gibi duruyorlar.

MHP'NİN OY ORANI

TBMM'de AK Parti'nin 300 çoğunluğunu yakalayamayacağını şimdilik düşünüyorum. Orada seçmenin de enterasan bir mantığı var. Cumhurbaşkanına oy vereyim ama Meclis'te MHP'ye oy vereyim diyen var. MHP, AK Parti listelerinden aday olsaydı çok eksik kalırlardı. Bahçeli, seçmenini de geri almayı başarabildi. İYİ Parti'ye giden gitti de. MHP milletvekili sandalye dağılımında beklenenden fazla alabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI

Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemez diyorum, ama en yüksek oyu alır diyorum. 43-47 arasında oy alır diyorum. İkinciliğe Muharrem İnce daha yakındır ama Meral Akşener beklenenden daha fazla performans göstermeye başladı. İkinci turda ise Erdoğan önde gözüküyor ama değişik bir sonuç çıkabilir kıl payı."

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