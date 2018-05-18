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Son Seçim Anketi: İşte Parti ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Politic's Araştırma şirketi, yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan sonuçlarda Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranlarına yer verildi.

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Son Seçim Anketi: İşte Parti ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Politic's Araştırma şirketi, yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan sonuçlarda Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranlarına yer verildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 11:12
Son Seçim Anketi: İşte Parti ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Seçim için geri sayım devam ederken anket şirketleri de sonuçlarını açıklamaya, sahada anketleri yapmaya devam ediyor.

Politic's firması tarafından 25 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 650 kişi ile yüz yüze 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasının sonucu açıklandı.

24 Haziran'da oy kullanacak seçmenlere hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri sorusu sorulduğunda yüzde 47,20 oranında Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,08 oranında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yüzde 11.12 ile İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, yüzde 7,68 ile HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 1,01 ile Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,32 oranında Vatan Partisinin  Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek olurken, yüzde 9.59'u da kararsız olduklarını söyledi.

İŞTE ANKET SONUCU

Sonuçları genel olarak değerlendiren Politic's Genel Müdürü Recep Güven şu ifadeleri kullandı:

"Her açıdan yeni sisteme adapte olamamış seçmenin klasik alışkanlıkları ile hareket etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı siyasi partilerin beklentilerinin çok altında kalma ihtimali olanaksız gözükmüyor. Bilhassa yeni kurulan ve tabanının ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal seçmenden alan liberal ve muhafazakar seçmende istediği etkiyi oluşturamayan İyi Parti beklentilerin altında kalabilir. MHP içerisindeki İyi Parti'ye olan kaymayı durdurmuş ve giden tabanın bir kısmını tekrar geri kazanmış gözüküyor. Genelde tutucu olan MHP tabanının karar verirken parti amblemini önemsemesi ve değer olarak görmesi sandıkta etkisini gösterecek gibi, 'MHP'nin çıkışı İyi Parti'nin düşüşü' anlamı taşıyor. HDP adayının cezaevinde olması ve CHP'nin kendi içinden güçlü bir isim çıkarması sol uç oyların bu parti ve liderine gitmesini engellemiş gözüküyor baraj altında kalma ihtimali yüksek. AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde Bahçeli'nin desteğinde Cumhur ittifakı olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa seçimi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifakın AK Parti kanadı bunu parlamentoya taşıyabilmiş değil. Milletvekilleri adayları ve sıralama bu sandıktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak"

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Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...
Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Merak Edilen Anketin Sonucu Açıklandı: Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı..
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
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