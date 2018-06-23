Son Depremler: Van'da Deprem Oldu

Korkutan deprem haberi Van'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Van'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, bugün sabah saat 06.50 sularında merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken, evreye yakın yerleşim yerlerinde deprem az da olsa hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

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