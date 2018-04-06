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Son Depremler: Van'da Art Arda İki Deprem Oldu

Son dakika haberi: Van'ın Özalp İlçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Düşük şiddetteki depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

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Son Depremler: Van'da Art Arda İki Deprem Oldu

Son dakika haberi: Van'ın Özalp İlçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Düşük şiddetteki depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

06 Nisan 2018 Cuma 23:32
Son Depremler: Van'da Art Arda İki Deprem Oldu

Son dakika haberi Van'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre Van'da bir deprem meydana geldi.

Van'ın Özalp ilçesinden alınan son bilgilere göre 3.6 ile 2.8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan ve AFAD resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14'te 3.6, saat 22.39'da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere toplamda iki deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinden düşük şiddette olsa da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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