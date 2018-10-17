Son Dakika... Yusuf Tunç Öldürüldü!

Adıyaman'nın kırsal kesimlerinde bölücü ve hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kömür Beldesi ile Kaş Köyü arasındaki mevkiide teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon devam ediyor. Diğer taraftan ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu tespit edildi.

Teröristin annesi Şehriban Tunç da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanmış, evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulunmuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI : ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos 2018 tarihinde Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 6 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.

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