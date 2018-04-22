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Son Dakika! YSK'dan İYİ Parti Kararı

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere katılabileceğini duyurdu.

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Son Dakika! YSK'dan İYİ Parti Kararı

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere katılabileceğini duyurdu.

22 Nisan 2018 Pazar 16:58
Son Dakika! YSK'dan İYİ Parti Kararı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran'daki seçimlere, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP , Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin katılabileceği belirtildi.

İYİ Parti ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı'ndan gönderilen belgede seçime katılabileceği bildirilmişti. Sabah saatlerinde CHP'li 15 Milletvekili İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti 20 Milletvekiliyle Mecliste grup kurabilecek, seçimlere doğrudan katılabilecek, Seçim yardımından faydalanabilecek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için 100 bin imza toplamak durumunda olmayacak.

SEÇİM ANKETİ SÜRÜYOR.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 17:00
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