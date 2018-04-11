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Son dakika: Yenimahalle metrosunda patlama: Sefferler aksadı

Ankara Yenimahalle metrosunda patlama oldu. Trafo kaynaklı patlama sonucu metro seferlerinde aksama oldu.

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Son dakika: Yenimahalle metrosunda patlama: Sefferler aksadı

Ankara Yenimahalle metrosunda patlama oldu. Trafo kaynaklı patlama sonucu metro seferlerinde aksama oldu.

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:44
Son dakika: Yenimahalle metrosunda patlama: Sefferler aksadı

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre Yenimahalle metrosunda patlama olduğu bildirildi.

Ankara'da Yenimahalle Metro İstasyonu'ndaki elektrik trafosunda meydana gelen patlama nedeniyle metro seferleri 10 dakika durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Ankara Yenimahalle Metrosu'nda saat 08.10'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklama şu şekilde:

Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane- Metro İstasyonu’nda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  ] Ankara

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Son Güncelleme: 11.04.2018 09:51
Anahtar Kelimeler:
MetroAnkaraSon Dakika
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