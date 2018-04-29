Son Dakika: Van'da Askeri Araç Devrildi

Son dakika haberi Van'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri araç devrildi. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesini burada yaptıkları yaralı askerleri, Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından askerler Van'a sevk edildi. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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