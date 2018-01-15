Son Dakika: Usta Sanatçı Turan Özdemir Hayatını Kaybetti (Turan Özdemir Kimdir , Film ve Dizileri)

Dondurmam Gaymak filmi ile tanıdığımız usta oyuncu Turan Özdemir, Kanal D'de yayınlanan Dostlar Mahallesi adlı yapımdaki rolü için bulunduğu Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Turan Özdemir Kimdir?

10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Özdemir'in annesinin Suzan, abisinin adı Esat'tır.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Turan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçti.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı. Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.

Rol Aldığı Film ve Diziler

2017 - Dostlar Mahallesi

2011 - Pis Yedili

2010 - Geniş Aile

2009 - Gölgedeki Renkler

2009 - Babam Büfe

2008 - Üvey Aile

2008 - Mevlana Aşkın Dansı

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yağmurdan Sonra

2007 - Adem'in Trenleri

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - İki Yabancı

2005 - Dondurmam Gaymak

2004 - Kadın İsterse

2004 - Cennet Mahallesi

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2002 - Çekirdek Aile

2002 - Aslı ile Kerem

2001 - Tatlı Hayat

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