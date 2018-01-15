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Son Dakika: Usta Sanatçı Turan Özdemir Hayatını Kaybetti (Turan Özdemir Kimdir , Film ve Dizileri)

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi Beykoz'dan geldi. Alınan son bilgilere göre usta oyuncu Turan Özdemir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Usta Sanatçı Turan Özdemir Hayatını Kaybetti (Turan Özdemir Kimdir , Film ve Dizileri)

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi Beykoz'dan geldi. Alınan son bilgilere göre usta oyuncu Turan Özdemir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:33
Son Dakika: Usta Sanatçı Turan Özdemir Hayatını Kaybetti (Turan Özdemir Kimdir , Film ve Dizileri)

Dondurmam Gaymak filmi ile tanıdığımız usta oyuncu Turan Özdemir, Kanal D'de yayınlanan Dostlar Mahallesi adlı yapımdaki rolü için bulunduğu Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Turan Özdemir Kimdir?

10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Özdemir'in annesinin Suzan, abisinin adı Esat'tır.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Turan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçti.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı. Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.

Rol Aldığı Film ve Diziler

2017 - Dostlar Mahallesi
2011 - Pis Yedili
2010 - Geniş Aile
2009 - Gölgedeki Renkler
2009 - Babam Büfe
2008 - Üvey Aile
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Geç Gelen Bahar
2008 - Yağmurdan Sonra
2007 - Adem'in Trenleri
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - İki Yabancı
2005 - Dondurmam Gaymak
2004 - Kadın İsterse
2004 - Cennet Mahallesi
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2002 - Çekirdek Aile
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Tatlı Hayat

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Mehmet Büyükgezici 2 saat önce

Turan Özdemir'e üzüldüm çok erken oldu.Değeli bir oyuncumuzdu. Işıklarda uyusun.Allah rahmet eylesin. Kendisini son olarak , oynadığı bir filmin galasında görmüştüm..!

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Aynur 1 saat önce

Allah rahnet eylesin mekani cennet olsun

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