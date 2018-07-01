Son Dakika: Ünlü Türkücü Hakkında FETÖ'den Yakalama Kararı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü GÖKMEN ÜRÜ hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yapılan son dakiak açıklamasında, şahsın darbeden bir hafta önce Almanya'ya kaçarak firar ettiği tespit edildi.

Gökmen Ürü'nün terör örgütü FETÖ'cü ünlü basketbolcu Enes Kanter ile sıkı şekilde irtibatlı olduğu, Hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen ÜRÜ ye hediye ettiği, Gökmen ÜRÜ nün İstanbul'da bulunan evinde yapılan aramada ayakkabının ele geçirildiği, edinilen son dakika bilgileri arasında..

Ayrıca Gökmen ÜRÜ nün Ameraika'da bulunan örgüt elebaşı Fethulah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişi olduğu öğrenildi. Terör örgütü elebaşı ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu öğrenilen Ürü, darbe yapılacağını da önceden bildiği için yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olmayınca da Türkiye'ye geri dönmediği öğrenildi.

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