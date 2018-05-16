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Son Dakika: Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı

Son dakika açıklaması ünlü oyuncu Barış Atay'ın Avukatı Efkan Bolaç'tan geldi. Bolaç yaptığı açıklamasında Atay'ın gözaltına alındığını söyledi.

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Son Dakika: Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı

Son dakika açıklaması ünlü oyuncu Barış Atay'ın Avukatı Efkan Bolaç'tan geldi. Bolaç yaptığı açıklamasında Atay'ın gözaltına alındığını söyledi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 08:38
Son Dakika: Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Barış Atay gözaltına alındı. Konu ile ilgili açıklamayı ünlü oyuncunun Avukatı Efkan Bolaç Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.

Avukat Efkan Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, oyuncu Atay'ın gözaltına alındığı haberini kamuoyuna duyurdu. Bolaç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?"

Evrensel’e yaptığı açıklamada Bolaçü Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, neden gözaltına alındığı ile ilgili henüz bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili ve sosyal medyada paylaştığı yazılarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Barış Atay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımı nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Atay'ın paylaşımı şu şekilde;

"Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz"

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Son Güncelleme: 16.05.2018 08:46
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