Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Twitter Çöktü!  

Son Dakika Sosyal Medya Ağı Twitter çöktü! bir çok bölgede Twitter'a erişim sağlanamıyor.  Sosyal medyanın en etkili platformlarından birisi olan Twitter'da henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı bölgesel kesintiler yaşanıyor.

banner396

Son Dakika! Twitter Çöktü!  

Son Dakika Sosyal Medya Ağı Twitter çöktü! bir çok bölgede Twitter'a erişim sağlanamıyor.  Sosyal medyanın en etkili platformlarından birisi olan Twitter'da henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı bölgesel kesintiler yaşanıyor.

17 Nisan 2018 Salı 17:24
Son Dakika! Twitter Çöktü!  

Son Dakika Sosyal Medya Ağı Twitter çöktü! bir çok bölgede Twitter'a erişim sağlanamıyor.  Sosyal medyanın en etkili platformlarından birisi olan Twitter'da henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı bölgesel kesintiler yaşanıyor.

Kesintinin sebebinin bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. VPN ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlarken, normal internet ağından erişimlerde sorunlar yaşanıyor. Bir çok bölgede twitter'a girmek isteyenler "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler-- bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarı ekranıyla karşılaşıyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TwitterTwitter Erişim Gitti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetten Erken Seçim Açıklaması
Hükümetten Erken Seçim Açıklaması
OHAL 7. Defa Uzatılıyor! Tezkere TBMM'ye Sunuldu!
OHAL 7. Defa Uzatılıyor! Tezkere TBMM'ye Sunuldu!
Whatsapp'a Yeni Özellik Geldi! Beğeni Yerine Tepki Çekti!
Whatsapp'a Yeni Özellik Geldi! Beğeni Yerine Tepki Çekti!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim