Son Dakika! Twitter Çöktü!  

Son Dakika Sosyal Medya Ağı Twitter çöktü! bir çok bölgede Twitter'a erişim sağlanamıyor. Sosyal medyanın en etkili platformlarından birisi olan Twitter'da henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı bölgesel kesintiler yaşanıyor.

Kesintinin sebebinin bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. VPN ile girmeye çalışan bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlarken, normal internet ağından erişimlerde sorunlar yaşanıyor. Bir çok bölgede twitter'a girmek isteyenler "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler-- bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarı ekranıyla karşılaşıyor.

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