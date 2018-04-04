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Son Dakika: Tunceli'de Teröristlerle Çatışma Çıktı

Son dakika haberi: Tunceli'de bölücü terör örgütü ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz yaralandı.

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Son Dakika: Tunceli'de Teröristlerle Çatışma Çıktı

Son dakika haberi: Tunceli'de bölücü terör örgütü ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz yaralandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:43
Son Dakika: Tunceli'de Teröristlerle Çatışma Çıktı

Son dakika haberi Tunceli'den geldi. Alınan son bilgilere göre Tunceli'de çatışma çıktı.

Tunceli kırsalında, bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda 1 asker hafif şekilde yaralandı. Çatışma sonucu yaralanan asker, helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı.

Başlatılan operasyon kapsamında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker bölgeye çağrılan helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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Son DakikaPkkTunceli çatışma
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