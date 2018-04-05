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Son Dakika: Taksim Hastanesindeki Yangın Hızla Büyüyor-İşte Görüntüler

Son dakika.. İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesindeki Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

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Son Dakika: Taksim Hastanesindeki Yangın Hızla Büyüyor-İşte Görüntüler

Son dakika.. İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesindeki Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:41
Son Dakika: Taksim Hastanesindeki Yangın Hızla Büyüyor-İşte Görüntüler

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

İstanbul'un merkez Gaziosmanpaşa İlçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde hastanenin çatısından ateş ve dumanın yükseldiği görülüyordu. Yangıonın fark edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken alevler kısa süre içinde diğer katlara da sıçradı ve yangın giderek büyüdü.

Alınan son dakika bilgilerine göre yanan binada hastaların bulunmadığı açıklandı. Zira bu bina hastaneye ek olarak yeni yapılıyordu ve haliyle henüz hastalar buraya alınmamıştı. Hastanenin diğer kısımlarndaki hastalar ise tahliye ediliyor. Çevredeki binalar da tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri müdahale etse de alevler küçülmek yerine daha da büyüdü.

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