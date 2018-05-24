Son Dakika: Skandal Sözlerin Sahibi Ahmet Maranki'ye Soruşturma

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı.

Önceki gün akşam Akit Tv ekranlarında yayımlanan bir programa katılan Ahmet Maranki, canlı yayında skandal sözler söylemişti. Seçim sonrası ile ilgili kullandığı skandal sözleri sonrası sosyal medyada geniş yer bulan ve on binlerde kişinin büyük tepki gösterdiği Maranki hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Maranki canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..."

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada Maranki'nin sözleri alıntılandıktan sonra şu ifadelere yer verildi::

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında TCK Md. 216/1, 218/1 uyarınca 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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