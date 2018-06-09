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Son Dakika: Şırnak'ta Hain Saldırı: 1 PÖH Şehit Oldu

Şırnak'tan kahreden şehit haberi az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 1 Polis Özel Harekatın şehit olduğu belirtildi.

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Son Dakika: Şırnak'ta Hain Saldırı: 1 PÖH Şehit Oldu

Şırnak'tan kahreden şehit haberi az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 1 Polis Özel Harekatın şehit olduğu belirtildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:32
Son Dakika: Şırnak'ta Hain Saldırı: 1 PÖH Şehit Oldu

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir polis şehit oldu, bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından  edinilen son dakika bilgilerine göre, önceki gün saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik Bestler Dereler Kaval Dağı mevkisinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor.

Operasyonda bir özel harekat polisi şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı..

Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Edinilen son dakika bilgilerine göre operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Son DakikaPolisPöhşehitşırnak
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