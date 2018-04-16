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Son Dakika: Şırnak Bestler-Dereler'den Acı Haber: Şehitlerimiz Var !

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bölgede hain saldırı düzenlendiği saldırı sonucu şehitlerimizin olduğu belirtildi.

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Son Dakika: Şırnak Bestler-Dereler'den Acı Haber: Şehitlerimiz Var !

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bölgede hain saldırı düzenlendiği saldırı sonucu şehitlerimizin olduğu belirtildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:33
Son Dakika: Şırnak Bestler-Dereler'den Acı Haber: Şehitlerimiz Var !

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Bölgeden acı haber az önce geldi.

Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların hain saldırısı sonucunda; 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üsbölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 

Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 09:59
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Zeynep 3 saat önce

Lanet olsun şu duzene

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Zeynep 2 saat önce

Yine yetim kaldı çocuklar analar evlatsiz esler kocasız...basimiz sağolsun.diyecek birşey bulamıyorum artık sözün bittiği yer..ailesinin acısını asla anlayamayacağız...

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Elif 2 saat önce

ALLAHIM BAŞTA EŞİME SONRA BUTUN GUVENLIK GUCLERININ YANINDA OLSUN BEKLEMEK COK KOTU

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Nb 2 saat önce

Her gün şehit malesef olan analara oluyor fakir çocuguna oluyor Allah yar ve yardımcımız olsun Allahım Türk Askerini korusun

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Elif 2 saat önce

ALLAHIM BAŞTA EŞİME SONRA BUTUN GUVENLIK GUCLERININ YANINDA OLSUN BEKLEMEK COK KOTU

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Suskun 2 saat önce

Çok acı bir durum hiç kimse ama hiç kimse kimsenin acısını bilemez hele bu babasız kalmaysa ins en kısa zamanda olaylar biter çocuklar yetim kadınlar eşsiz kalmaz şehit haberlerini ins bir daha duymayiz Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olur ins...

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Emine 2 saat önce

Rabbim kim ülkem ve milletim için ne düşünüyorsa aynısını onlara ver Mehmetçik ve güvenlik güçlerini melekler ordularınla koru

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Muhammet guler 1 saat önce

HAKLA BATIL SAVASI. VAR OLMAYLA YOK OLMA SAVAŞI. BU DUNYA DUZENI BU SEKIL DE SURUP GIDECEK. ANCAK BURDA TERSINE DONEN BIR SEY VAR ODA; ESKIDEN SADECE ALLAH YOLUNDA OLAN VE ALLAH YOLUNDA OLMAYAN SAVASI VARDI. SIMDI ISE ALLAH YOLUNDA OLDUGUNU SOYLEYENLER BIRBIRLERIYLE MUCADELE EDIYOR. YANI DUSMANLARIMIZ ACMIS FILIM KANALINI BIZIM BIRBIRIMIZI NASIL HUNHARCA BITIRDIGIMIZI BUYUK BIR KEYIFLE IZLIYORLAR. ONLARIN BIZE YAPAMADIKLARINI BIZ BIRBIRIMIZE YAPIYORUZ.

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