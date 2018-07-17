Son Dakika: Siirt'te 4 Bölücü Hain Öldürüldü

Siirt Valiliği tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Valilik kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendiği ve düzenlenen operasyonla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğine yer verildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2018 günü, İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen bilgiler üzerine Eruh ilçesi Akmeşe köyü bölgesinde hareket halindeki bir grup bölücü terör örgütü mensubu İnsansız Hava Aracı İHA/Bayraktan tarafından tespit edilmiş, yakın hava desteği ile hedef bölgeye hava destekli operasyon düzenlenmiştir. Hava destekli operasyon sonrası jandarma unsurlarınca başlatılan arama/tarama faaliyetleri sonucunda; şu ana kadar 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Arama/tarama faaliyetlerinde 1 adet Bixi makineli tüf1ek, 3 adet kaleşnikof, 1 adet RPG roketatar, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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