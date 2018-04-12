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Son Dakika: Seyithan Sinet Öldürüldü

İçişleri bakanlığı, Toros telsiz kodlu kırmızı listede aranan Seyithan Sinet'in JÖH ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Son Dakika: Seyithan Sinet Öldürüldü

İçişleri bakanlığı, Toros telsiz kodlu kırmızı listede aranan Seyithan Sinet'in JÖH ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:20
Son Dakika: Seyithan Sinet Öldürüldü

İçişleri Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kırmızı listede aranan teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir"

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Son DakikaTorosSeyithan Sinet
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