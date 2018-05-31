Son Dakika: Şehitlerin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu

Kuzey Irak'tan kahreden haber bugün akşam saatlerinde gelmişti.

Bölücü terör örgütü üyesi PKK'lı hainlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

BİLECİKLİ PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÜNAL DEMİR

Irak'ın kuzey bölgesinde devam eden operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 24 yaşındaki Ünal Demir'in acı haberi Bilecik'te bulunan babaevine ulaştı.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda çıkan çatışmada, bölücü hainlerin roketatarlı saldırısı sonrası şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Seyfettin Turan Aktaş’ın acı haberi Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Aile şehadet haberi ile büyük acı yaşadı.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ

Irak'ın kuzey bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK^lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Sercan Koç'un acı haber haberi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesine ulaşdı.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.

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