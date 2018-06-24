Son Dakika: Seçim Yasağının Kalkacağı Saat Belli Oldu

Seçim yasağının kalkacağı saat beli oldu.

YSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada seçim yasaklarının 18.45'te sona ereceğine yer verildi.

SANDIKLARIN YÜZDE 10'U AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde sandıkların yüzde 10'u açıldı. Sandıkların açılmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu. İlk sonuçlar için TIKLAYIN

Bu sonuçlar kesin değildir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

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