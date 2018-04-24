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SON DAKİKA: Seçim Anketinde Son Durum-İşte Partilerin Oy Oranı

KPSSCAFE olarak hazırladığımız seçim anketi devam ediyor. 2 gün önce başlattığımız anketimize şimdiden 9 binden fazla kişi katıldı. Biz de ilk sonuçları takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. İşte erken seçim anketimizde son durum.

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SON DAKİKA: Seçim Anketinde Son Durum-İşte Partilerin Oy Oranı

KPSSCAFE olarak hazırladığımız seçim anketi devam ediyor. 2 gün önce başlattığımız anketimize şimdiden 9 binden fazla kişi katıldı. Biz de ilk sonuçları takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. İşte erken seçim anketimizde son durum.

24 Nisan 2018 Salı 19:57
SON DAKİKA: Seçim Anketinde Son Durum-İşte Partilerin Oy Oranı

MHP Liderinin çağrısı sonrası erken seçim kararı alındı ve seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihind yapılması üzerinde karar kılındı.

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından vatandaşların ilk araştırdığı konu seçim anketi oldu. Hangi partinin yüzde kaç oy aldığını merak eden vatandaşlar, bunun yanı sıra internet üzerinde yapılan anketlere de katılıyor. 

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 22 Nisan günü bir anket başlattık. "24 Haziran 2018 Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Vereceksiniz?" sorusunu yönlendirdiğimiz takipçilerimizin tercihlerine göre ilk sonuçlar da belli oldu.

2 GÜNDE 9 BİN 318 TAKİPÇİMİZ OY KULLANDI

22 Nisan günü başlattığımız anketimiz seçim öncesine kadar devam edecek. İlk 2 güne baktığımızda ankete toplamda 9 bin 318 kişinin katıldığı ve oy vereceği partiyi seçtiğini görüyoruz.

Takipçilerimizin oyları ile seçim anketimizde son durum şu şekilde;

YÜZDE DİLİMİNE GÖRE SONUÇLAR

Toplam oy kullanan sayı ile oran yapıldığında partilerin yüzdelik dilime göre oy oranları şu şekilde;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YÜZDE 37.91

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: YÜZDE 10,88

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: YÜZDE 8,07

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: YÜZDE 5,61

İYİ PARTİ: YÜZDE 32,95

SAADET PARTİSİ: YÜZDE 1,06

DİĞER: YÜZDE 3,48.

ANKET DEVAM EDİYOR

Anketimiz 23 Haziran'a kadar devam edecek. Siz de oy kullanmak için aşağıdaki bağlantı adresini kullanabilirsiniz.

ANKETE GİTMEK, OY KULLANMAK VE YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Haberi sosyal medyadan da paylaşarak arkadaşlarınızın ankete katılmasını sağlayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 24.04.2018 20:38
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Aday 2 saat önce

Benim hakkımı devlet binalarının koridorlarında mülakatlarla torpillerle çürüten yönetime oy yok.

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Mustafa 1 saat önce

Türkiye İYİ olacak. Helal olsun kpss cafe diğer siteler gibi maniplasyon yapmamissiniz iyi parti her yerde ikinci parti konumunda...

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Numan 40 dakika önce

Çok inandırıcı gelmedi

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Sedat 1 saat önce

TORPİLE ÖZGÜRLÜK OLMAYAN SURIYELILERI ÜLKEMIZI ALIP YAPILAN ZAMLARA EKONOMIYİ BOZANLARA OY YOKTUR

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