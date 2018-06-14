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Son Dakika! Şanlıurfa Valiliği'nden Saldırıyla İlgili Açıklama Geldi!

Şanlıurfa Valiliği, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ıon seçim çalışmaları sırasında esnaf ziyaretinde çıkan tartışmanın neticesinde biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Son Dakika! Şanlıurfa Valiliği'nden Saldırıyla İlgili Açıklama Geldi!

Şanlıurfa Valiliği, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ıon seçim çalışmaları sırasında esnaf ziyaretinde çıkan tartışmanın neticesinde biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 19:58
Son Dakika! Şanlıurfa Valiliği'nden Saldırıyla İlgili Açıklama Geldi!

Şanlıurfa Valiliği, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ıon seçim çalışmaları sırasında esnaf ziyaretinde çıkan tartışmanın neticesinde biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, olayın saat 15.56 sıralarında meydana geldiği, durumu ağır olan yaralılardan beşinin milletvekilinin yakınları olduğu bildirildi. Valilik açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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