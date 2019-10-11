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Son Dakika! Roketatarlı Saldırı 8 Şehit 35 Yaralı!

Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Hain terör örgütü önceki gün de, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine roket ve havan saldırısı yapmış, saldırıda biri 9 aylık bebek, biri 11 yaşında çocuk olma üzere 5 sivil şehit olmuştu.

Son Dakika! Roketatarlı Saldırı 8 Şehit 35 Yaralı!

Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Hain terör örgütü önceki gün de, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine roket ve havan saldırısı yapmış, saldırıda biri 9 aylık bebek, biri 11 yaşında çocuk olma üzere 5 sivil şehit olmuştu.

11 Ekim 2019 Cuma 20:17
Son Dakika! Roketatarlı Saldırı 8 Şehit 35 Yaralı!

erör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.

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