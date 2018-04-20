Son Dakika POMEM Duyurusu Geldi (22. Dönem POMEM Mülakat Yer ve Tarihleri)

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika açıklaması geldi.

Akademi resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında 22. dönem POMEM mülakat yer ve tarihlerinin açıklandığı duyuruldu. Aıklama şu şekilde;

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

22. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen ve sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

ÖN LİSANS MEZUNU ADAY SINAV GİRİŞ BELGELERİ

LİSANS MEZUNU ADAY SINAV GİRİŞ BELGELERİ

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