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Son Dakika POMEM Duyurusu Geldi (22. Dönem POMEM Mülakat Yer ve Tarihleri)

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika POMEM duyurusu geldi. Yapılan açıklamada 22. dönem POMEM polis alımı yer ve tarihleri duyuruldu.

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Son Dakika POMEM Duyurusu Geldi (22. Dönem POMEM Mülakat Yer ve Tarihleri)

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika POMEM duyurusu geldi. Yapılan açıklamada 22. dönem POMEM polis alımı yer ve tarihleri duyuruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:03
Son Dakika POMEM Duyurusu Geldi (22. Dönem POMEM Mülakat Yer ve Tarihleri)

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika açıklaması geldi.

Akademi resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında 22. dönem POMEM mülakat yer ve tarihlerinin açıklandığı duyuruldu. Aıklama şu şekilde;

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

22. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  İlan edilen ve sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.  

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

ÖN LİSANS MEZUNU ADAY SINAV GİRİŞ BELGELERİ

LİSANS MEZUNU ADAY SINAV GİRİŞ BELGELERİ

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 20.04.2018 15:50
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Yorumlar
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Kaan 3 saat önce

Yaziklar olsun bunada girmedik. 69.3 kpss önlisans mağduru 24 haziran da görüsmek üzere esen kalın.

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Ramazan 2 saat önce

Sistemde giriş belgeniz bulunmamaktadır diyor sizde de öyle yazıyor mu?

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Oguz 3 saat önce

Kayit yaptigim halde kaydiniz bulunmamaktadir diyo nedir bu baska boyle sorunu olan varmi

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Oguz 2 saat önce

Aynen ramazan bende de ayni sorun var

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Ramazan 2 saat önce

Oğuz kardeşim ben lisans mezunuyum ama önlisans puanım olduğu için ve 2 yıllık diplomam olmasına rağmen sırf lisanstan mezunuyum diye kabul olmamış olabilir.Sen durumun nasıl ?

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Oguz 1 saat önce

Ben onlisans mezunuyum bir onceki alimda da ayni sekilde basvurdum bi sorun olmadi simdi neden boyle anlamis degilim ariyorum numarayi acan yok

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Ramazan 45 dakika önce @Oguz

Sen sadece önlisans mezunusun dimi kardeşim.Lisans mezunu değilsin.

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Cihan 31 dakika önce

Bende aynı şekilde yapmıştım acaba neden kaydınız yoktur diyor nereden nasıl saglam bir bilgi alabiliriz acaba !!! Kpsscafe Haber Yap !

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Cihan 8 dakika önce

Başvuru yapmış olupta sonuç ekranında başvuru yapmadınız yazısı alan arkadaşlara soruyorum CTE (Ceza Evlerine) Alımlarına Başvuru Yapıp Mülakat Sonuçlarını Bekliyor musunuz ? Yoksa Başvuru Yapmayanlarda mı aynı sonucu gördü ekranda acil geri dönüş yapmanız lazım ! Tşkrler !

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