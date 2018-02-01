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Son Dakika! PKK'lı Hainler Tarihi Lokantaya Saldırdı!

Son dakika Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki bölücü terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki bir restoranta düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk ediliyor. 

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Son Dakika! PKK'lı Hainler Tarihi Lokantaya Saldırdı!

Son dakika Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki bölücü terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki bir restoranta düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk ediliyor. 

01 Şubat 2018 Perşembe 18:06
Son Dakika! PKK'lı Hainler Tarihi Lokantaya Saldırdı!
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Son Dakika! PKK'lı Hainler Tarihi Lokantaya Saldırdı! 

Son dakika Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki bölücü terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki bir restoranta düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk ediliyor. 

GÜNCELLEME: YARALI SAYISI 1 OLARAK AÇIKLANDI

Bölücü terör örgütü PKK PYD işgalindeki Afrin kırsalından Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saat 17.40 sıralarında PKK PYD'li teröristlerce ateşlenen roket , Polatpaşa mahallesindeki bir iş yerine isabet etti. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, sağlık ekipleri söz konusu iş yerinden bir yaralıyı çıkardı. Ambulansa alınan yaralı, Kilis devlet hastanesine sevk edildi.

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