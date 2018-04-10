Son Dakika ! Muğla'da Deprem , AFAD Şiddetini Açıkladı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yapıldı. Depremin şiddeti 4.8 olarak belirtilirken, yerin 19. km derinliğinde gerçekleşecen depremle ilgili Kandilli rasathanesince yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4.7 olduğu açıklandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere https://deprem.afad.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.