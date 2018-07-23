Son Dakika: Meteoroloji'den O İller İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika uyarısı geldi.

Türkiye geneli birçok bölge için yapılan son dakika açıklamalarında şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan uyarılar şu şekilde;

Çanakkale Çevrelerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.30-22.30 TSİ) Çanakkale il merkezi ve Eceabat ilçesinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın Batısında Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.20-22.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Tekirdağ Çevrelerinde Kuvvetli Yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden başlayarak yarın(Salı) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kırklareli Çevrelerinde Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin doğusunda, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Edirne Çevrelerinde Kuvvetli Yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÜLKE GENELİ SON DURUM

Ülkemiz bu akşam (23.07.2018) saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Hafta boyunca kuzey ve batı bölgelerimizde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (24.07.2018 Salı) Trakya Kesimi, İstanbul il geneli ile Çanakkale’nin doğu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba (25.07.2018) günü kuvvetli yağış sahasının, Marmara bölgesinin doğusuna hareket ederek yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor. Yağışlı sistemin, Perşembe (26.07.2018) gününden itibaren kuvvetini azaltarak önümüzdeki hafta sonu da dâhil olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bu yağışlı hava kütlesinin yarın (salı) gece saatlerinden sonra İstanbul’da tekrar etkili olarak Çarşamba (25.07.2018) günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da yağışlı havanın, Perşembe (26.07.2018) gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, Perşembe günüden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; yarın (Salı) Marmara ve Ege’de 4 ila 8, Çarşamba (25.07.2018) günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, yarın (Salı) İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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