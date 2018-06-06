Son Dakika! Londra'da Büyük Yangın! Müdahele Sürüyor

Londra şehir merkezinde bulunan tarihi bir otelde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. 120 itfaiyeciden oluşan grubun müdahele ettiği yangında ölen ya da yaralı kimsenin olup olmadığıne yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Şehirde lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahele etti. 120 kişilik ekip tarafından müdahelede bulunan yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına yönelik açıklama yapılmadı. Bölgedeki Sloane Caddesi ve Grosvenor Place araç ve yaya trafiğine tamamiyle kapatıldı.

Akşam saatlerinde 12 katlı otelde çıkan yangına müdahele sürüyor.

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