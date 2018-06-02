Son Dakika: Kuzey Irak'tan kahreden Haber: 2 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Son dakika haberi Kuzey Irak'tan geldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kuzey Irak sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Kuzey Irak Avaşin- Basyan bölgesindeki 2550 metre rakımlı Serabatin Üs Bölgesinde yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit oldu.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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