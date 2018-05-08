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Son Dakika: Kuzey Irak'ta Çatışma Çıktı: 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Kuzey Irak'tan acı haber az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir grup terörist ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı.

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Son Dakika: Kuzey Irak'ta Çatışma Çıktı: 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Kuzey Irak'tan acı haber az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir grup terörist ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı.

08 Mayıs 2018 Salı 15:32
Son Dakika: Kuzey Irak'ta Çatışma Çıktı: 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Son dakika haberi Kuzey Irak'tan geldi.

Sare Batın bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Bugün öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana gelen olayda, sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup bölücü örgüt üyesi PKK'lı terörist ile karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateş sonrası güvenlik güçlerimiz de karşılık verdi ve çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.

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Son DakikaşehitHaber
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