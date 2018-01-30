Son Dakika! Kilis'e Bir Roket Daha Atıldı

Kilis'e atılan roketin boş bir alana düştüğü bildiriliyor. Suriye sınırında bölücü terör örgütünün işgalindeki Afrin bölgesinden atıldığı öğrenilen bir roket, Kilis Ekrem Çetin Mahallesinde Valilik Konağı ile polis evinin bulunduğu yere 50 metre mesafedeki boş bir alana düştü.

Olay yerine çok sayıda polis , sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Düşen roket nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerinde polis, güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları incelemelerini sürdürüyor.

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