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Son Dakika: Kars'ta Hava Harekatı Düzenlendi: 8 Terörist Öldürüldü

Son dakika haberi Kars'tan geldi. Edinilen bilgilere göre Kars'ta F 16'larla hava harekatı düzenlendiği ve düzenlenen harekat sonucu 8 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi.

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Son Dakika: Kars'ta Hava Harekatı Düzenlendi: 8 Terörist Öldürüldü

Son dakika haberi Kars'tan geldi. Edinilen bilgilere göre Kars'ta F 16'larla hava harekatı düzenlendiği ve düzenlenen harekat sonucu 8 bölücü hainin öldürüldüğü bildirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 17:56
Son Dakika: Kars'ta Hava Harekatı Düzenlendi: 8 Terörist Öldürüldü

Son dakika haberi Kars'tan geldi. Edinilen son bilgilere göre Kars'ta teröristlere hava harekatı düzenlendi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

ÖNCEKİ GÜN TUNCELİ'DE DE 8 BÖLÜCÜ HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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