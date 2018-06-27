Son Dakika: Kahramanmaraş'ta Çatışma Çıktı-Kahreden Şehit Haberi Geldi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'tan acı haber geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kahramanmaraş kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken, çatışmaların devam ettiği bildirildi.

DETAYLAR GELDİ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasında bulunan Engizek Dağları bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi.

Korucuların da desteği ile başlayan operasyonda, saat 11.00 sıralarında teröristlerin yerleri satandı ve güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların devam ettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA