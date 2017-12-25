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Son Dakika: İzmir'de Art Arda İki Deprem !

İzmir Körfezinde bu sabah saatlerinde 17 dakika arayla 4.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirildi. Depremler çevre şehirlerden de hissedildi.

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Son Dakika: İzmir'de Art Arda İki Deprem !

İzmir Körfezinde bu sabah saatlerinde 17 dakika arayla 4.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirildi. Depremler çevre şehirlerden de hissedildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:17
Son Dakika: İzmir'de Art Arda İki Deprem !

Son Dakika: İzmir'de Art Arda İki Deprem !

İzmir Körfezinde bu sabah saatlerinde 17 dakika arayla 4.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirildi. Depremler çevre şehirlerden de hissedildi.

İzmir Körfezinde Richter ölçeğine göre 3.9 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 08.13'te Foça ve Karaburun arasında meydana gelirken, 4.8 büyüklüğünde olduğu tespit edilen bu sarsıntıdan 17 dakika sonra, bu kez 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Depremler İzmir , Manisa ve çevre ilçelerde hissedildi. Afad Deprem merkez üssünü İzmir Foça'ya 8.33 km , İzmir'e 41.48 km uzaklıkta yerin 11.76 km derinliğinde olduğunu açıkladı. 

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Anahtar Kelimeler:
IzmirIzmir Deprem
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