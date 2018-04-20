Son Dakika: İşte Şenol Güneş'i Yaralayan Kişi

Önceki akşam oynanan ve yarısında olay çıkması nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Beşiktaş maçını karışıran zanlı gözaltına alındı.
Ziraat Tüğrkiye Kupası yarı final karşılaşmasında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmış ve sedye işle hastaneye kaldırılmıştı.
Yaşanan feci olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D. isimli kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buraya getirilen S.D.'nin ifadesi alınmaya başladı.
Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA