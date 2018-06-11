Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: İstanbul Şişli'de 3 Otobüs Çarpıştı: Yaralılar Var !

İstanbul Şişli'de feci kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı.

banner396

Son Dakika: İstanbul Şişli'de 3 Otobüs Çarpıştı: Yaralılar Var !

İstanbul Şişli'de feci kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:33
Son Dakika: İstanbul Şişli'de 3 Otobüs Çarpıştı: Yaralılar Var !

Son dakika haberi İstanbul'un Şişli İlçesinden geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 3 otobüs çarpıştı.

Şişli Halaskargazi caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana gelen feci trafik kazasında, 3 özel halk otobüsünün çarpıştı. Otobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazad sonucunda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar için olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri burada yaptı.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaşişliIstanbul KazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da Feci Olay: Böyle Baba Olmaz Olsun
Adana'da Feci Olay: Böyle Baba Olmaz Olsun
Güpegündüz Korkunç Olay: 12 Yaşındaki Kızı Evine Kadar Takip Edip...
Güpegündüz Korkunç Olay: 12 Yaşındaki Kızı Evine Kadar Takip Edip...
Bursa'da Feci Kaza: TIR Duran Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Ölü
Bursa'da Feci Kaza: TIR Duran Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Ölü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim