Son Dakika: İstanbul Şişli'de 3 Otobüs Çarpıştı: Yaralılar Var !

Son dakika haberi İstanbul'un Şişli İlçesinden geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 3 otobüs çarpıştı.

Şişli Halaskargazi caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana gelen feci trafik kazasında, 3 özel halk otobüsünün çarpıştı. Otobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazad sonucunda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar için olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri burada yaptı.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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