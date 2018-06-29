Son Dakika: İstanbul'da Diriliş Ertuğrul'un Çekildiği Yerde Yangın Çıktı

Son dakika.. Son dakika.. Beykoz'da bulunan kundura fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı.

İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine Kavacık, Beykoz ve Kavacık'tan ekipler olay yerine intikal etti. Şu an itfaiye ekipleri yangına müdahale ediliyor. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: ÜNLÜ DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ YERDE YANGIN

Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan Hürriyet'e yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Beykoz Kundara'da tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiyenin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yangınla ilgili açıklama yaptı. Çelikbilek şunları söyledi:

"Üzüldük ama şükür bizi memnun eden tarafı can ile ilgili bir zayiatın olmaması. Film platosu burası, buradaki ahşap malzemelerden çıkmış. Gerekli müdahaleler yapıldı. Şu anda kontrol altına alındı. Yarım saat içerisinde burası bertaraf edilir, biter burası.

Ancak itfaiyenin yangını söndürdükten sonra yapacağı incelemede yangının nedeni belli olacak. Dizilerin çekimlerinin bitmiş olması bizim için şanstır. Şükür böyle bir şey yaşamadık. Burası eski tarihi bir alan. Tarihi derken yapının geçmişi itibariyle söylüyorum. Burası Sümerbank'ın bir alanı. Burada olabildiği kadar her türlü tedbir alınıyor."

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