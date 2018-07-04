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Son Dakika: İstanbul'da Büyük Yangın: İlk Görüntüler Geldi

Son dakika: İstanbul'da büyük fabrika yangını çıktı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çok sayıda ekip, bölgede yangına müdahale ediyor.

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Son Dakika: İstanbul'da Büyük Yangın: İlk Görüntüler Geldi

Son dakika: İstanbul'da büyük fabrika yangını çıktı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çok sayıda ekip, bölgede yangına müdahale ediyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
Son Dakika: İstanbul'da Büyük Yangın: İlk Görüntüler Geldi

Son dakika haberi: İstanbul'da büyük yangın çıktı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbarın ardından kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA muhabiri yangınla ilgili  CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Yangının boyutu çok büyük. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Çok sayıda ekib trafik nedeniyle olay yerine henüz gelemedi" ifadelerine yer verdi.

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